Rodrigo Carelli diz o que muda em A Grande Conquista com 30 participantes a mais | Live A Grande Conquista O diretor antecipou ainda que cada casa terá um revezamento de Donos nos 18 dias desta fase do programa

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O diretor Rodrigo Carelli disse que a ampliação do número de participantes de A Grande Conquista de 70 para 100 tem potencial para ampliar o número de barracos no reality show. Só na casa laranja, onde caberiam 5 pessoas, serão 47 pessoas. Carelli antecipou ainda que cada casa terá um revezamento de Donos nos 18 dias desta fase do programa.