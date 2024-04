‘A data de hoje celebra minha grande conquista’, diz Rachel Sheherazade Apresentadora do reality com formato original da RECORD fez post emocionante para celebrar sua volta à televisão

Rachel Sheherazade comemora sua grande conquista (Reprodução/Instagram)





O tão esperado dia chegou! A Grande Conquista 2 estreia nesta segunda (22), a partir das 22h30, na tela da RECORD. Em suas redes sociais, Rachel Sheherazade publicou um texto sobre sua estreia como apresentadora no reality.

A jornalista celebrou a grande conquista da sua carreira: voltar para a televisão e aproveitou para agradecer a oportunidade. ”Como eu desejei esse momento. Como eu queria voltar a trabalhar com aquilo que eu mais gosto”, escreveu na legenda. “A RECORD quebrou esse silêncio e me deu voz novamente, me reuniu aos meus telespectadores e me mostrou de um jeito que o Brasil nunca tinha visto antes. E esse Brasil foi solidário, empático e também me acolheu”, completou a Sheherazade.

Nos comentários, os internautas demonstraram apoio pela apresentadora e não pouparam elogios. “Que bom que o Brasil te entendeu e te escolheu. Que você nesta nova jornada seja forte”, disse uma admiradora. “Você é merecedora dessa grande conquista profissional que está vivendo. Desejo sucesso, brilha! Sua hora chegou”, comentou uma seguidora.

Confira a postagem:

Sob comando de Rachel Sheherazade, 100 participantes enfrentam desafios na Vila antes de avançarem para a Mansão, dando início à segunda fase do jogo pela chance de conquistar o prêmio milionário. Com tantas novidades, a segunda temporada oferece ao público um reality show completo e cheio de emoções.

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, nesta segunda (22), às 22h30, na tela da RECORD.