Any, Brenno e Kaio disputam a Prova da Virada Um deles conseguirá escapar da Zona de Risco e colocar um rival em seu lugar

Any, Brenno e Kaio disputam a Prova da Virada (Antonio Chahestian/Record TV)

Os Conquisteiros Any, Brenno e Kaio estão devidamente zoneados em A Grande Conquista 2! No programa ao vivo desta quarta (22), um dos participantes terá a chance de escapar da eliminação disputando a Prova da Virada.

O vencedor do desafio deverá colocar um rival em seu lugar para ir ao julgamento do público!

Como foi a votação:

O votatório começou com os Donos da Mansão, Hadad e Kaio. Eles chegaram ao consenso de indicar Brenno, pois o Conquisteiro tem um jogo confuso.

Em seguida, Vinigram abriu o poder da Conquista do Poder: “Imunize um morador na votação aberta”. O cantor, por sua vez, decidiu imunizar Lizi.

No voto secreto, Kaio, o Dono da semana, recebeu a maioria dos votos dos moradores da Mansão.

Já na votação cara a cara, Any e Guipa empataram. O desempate ficou por conta do Dono Hadad, que escolheu Any. Assim, a modelo ocupou a terceira vaga da Zona de Risco.

Quer saber como ficará a formação final? Não perca a Prova da Virada nesta quarta-feira (22), às 22h30, na tela da RECORD!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.