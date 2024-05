Baronesa detona comportamento de Guipa: ‘Grosso, mentiroso e faz jogo sujo’

Alto contraste

A ex-Conquisteira foi de Dona da Mansão à primeira eliminada (RECORD/Antonio Chahestian)

Claudia Baronesa foi a primeira eliminada de A Grande Conquista da fase da Mansão. Sem ‘papas na língua’, a empresária revelou, em entrevista exclusiva à equipe de Comunicação da RECORD, já disponível no perfil oficial da Record Comunicação no Instagram, o que menos gostou do período do confinamento e se comprou brigas erradas no jogo. “Paguei o preço por isso”, confessa.

A mãe de MC Gui também participou da dinâmica do “Achômetro” do ex-Conquisteiro, onde dá palpites sobre o futuro da competição. Usando um tabuleiro para ilustrar a mecânica do reality show, ela deu o seu posicionamento sobre a Zona de Risco desta semana e acredita que Guipa será o próximo eliminado da disputa: “Ele é grosso, mentiroso e faz jogo sujo”.

Confira abaixo a entrevista:

- O que fez você participar de A Grande Conquista?

O convite veio e eu, como tinha um sonho de participar de mais um reality da emissora e já que no Paiol de A Fazenda eu não consegui subir pela votação do público, eu queria muito viver essa experiência novamente.

- Qual a primeira coisa que você pensou quando foi eliminada?

“O que eu fiz de errado”?

- O que o público perdeu eliminando você?

Perdeu muita entrega, muita coisa que eu ia entregar lá na casa para eles. Mas eu me auto coloquei, arrisco e só agradeço.

- Você acha que comprou brigas erradas?

Com certeza, comprei brigas erradas. Essa briga, por exemplo, de eu não colocar alguém na Zona de Risco, eu paguei o preço por isso.

- O que foi mais desafiador para você?

Os 18 dias na Vila. Os perrengues, dormir no chão, passar fome, passar vontade, tomar banho gelado. Esse foi o maior desafio.

- Do que você está sentindo falta do reality?

O que eu mais sinto falta é de acordar e pensar o que eu iria fazer naquele dia, qual seria a dinâmica, em quem eu iria votar, tudo isso. A saudade do sininho tocando, o ‘acorda’, ‘bom dia’ (risos).

- Qual a primeira coisa que você vai fazer depois dos seus compromissos acabarem?

Vou viajar! Primeira coisa que eu vou fazer é descansar a cabeça uns três ou quatro dias longe dessa realidade aqui fora e, depois, viver o reality, comentando muito.

- Conte um segredo de A Grande Conquista.

Tem muitas coisas lá dentro que vocês não fazem ideia, é muita falsidade, é muito julgamento lá dentro que as pessoas fazem, que ninguém vê aqui fora.

A Grande Conquista 2 é exibida todos os dias (de segunda a domingo), a partir das 22h45, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.