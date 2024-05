Briga combinada? Baronesa conta estratégia de Andreia para Vileiras Claudia repercutiu uma conversa que teve com a rival em A Grande Conquista

Momento fofoca! Você é adepto da briga combinada? (Reprodução/PlayPlus)

Uma fofoca inusitada mexeu com a imaginação dos Vileiros em A Grande Conquista nesta terça (7)! Segundo Claudia Baronesa, Andreia de Andrade disse que elas só vão tretar quando chegarem na segunda fase da competição. Será que a Baronesa vai marcar a briga na agenda? Entenda!

Quem assistiu à sexta temporada de Power Couple, lembra de Hadad, Baronesa e Andreia nos quebra-powers com seus respectivos pares. As duas tretaram bastante no reality de casais, mas, aparentemente, guardaram a energia caótica e resolveram se acertar apenas quando chegarem na Mansão.

Em bate-papo na cozinha com Catia Paganote e Lizi Gutierrez, Claudia soltou: “Não estou entendendo a dela, falou que vai brigar só lá. Quer subir para a Mansão e nós vamos brigar lá”.

As amigas não aprovaram a estratégia da adversária. Liziane chamou a rival de “ridícula” e Catia ficou com cara de interrogação.

Veja :

Baronesa comenta com Cátia e Lizi sobre conversa que teve com Andréia 😬



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/viZnpuHHbZ — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 7, 2024

