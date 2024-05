ConquiStore: veja spoilers da dinâmica polêmica de A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Que tal uma dinÂmica de apontamento para colocar ainda mais fogo na Mansão? (Reprodução/PlayPlus)

Os jogadores puderam matar um pouquinho das saudades dos celulares na atividade de apontamento da semana! A ConquiStore chegou com uma variedade de aplicativos polêmicos para atender todos os tipos de tretas de A Grande Conquista.

A dinâmica era simples, cada competidor escolhia um aplicativo para “baixar” no celular e apontava o usuário dele. Entre as opções, estavam Manipulapp, Marionapp, VT Plus, Fofoca App, Appreguiça e Jardim da Conquista. Os competidores caíram na gargalhada com a criatividade da produção!

A primeira discussão aconteceu entre Lucas de Albú e Anahí Rodrighero. O nutricionista chamou a colega de VTzeira e apontou atitudes que não o agradam. Ela rebateu afirmando que a máscara do rival caiu: “Meu nome não sai da sua boca!”

Em seguida, Fellipe Villas baixou o Manipulapp para Cel, citando jogo “sorrateiro” do influenciador e amizade com Guipa. O adversário fez o pessoal gargalhar com a justificativa: “Acho que o Fellipe deveria cuidar da vida dele, eu estava conversando com o Guipa no particular”.

Publicidade

Veja :

Depois de ser apontado por Fellipe como manipulador, Cel afirma que o policial tem que cuidar da própria vida 👀



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/2rTJowVCL5 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 26, 2024

A treta interminável entre Brenno Pavarini, Edlaine Barboza e Kaio Perroni também marcou presença na atividade. O modelo alegou que a influenciadora era manipulada pelo militar, e ela fez questão de desmentir o ex-aliado: “No momento que eu me levantei contra você, não foi comprando briga de ninguém, foi por coisas que ouvi de você e que são mentiras!”

Publicidade

Brenno também apontou uma “soberba horrível” de Edlaine, nesse momento, Lizi Gutierrez se levantou para reafirmar a opinião do modelo. Kaio não ficou calado vendo a amiga ser atacada por duas pessoas, e recebeu uma patada da ex-peoa: “Está vendo, né? Lá vem o Sandy e Júnior!”

Assista :

Publicidade

"Você é prepotente sim, é soberba sim!" opina Lizi sobre Edlaine 💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/XB1IvAzM41 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 27, 2024

Pouco tempo antes da dinâmica, Lizi e Hadad trocaram farpas. O empresário se irritou quando a ex-peoa disse que ele era explosivo, e ela alegou que não iria mais aguentar a ignorância do Conquisteiro com ela. A treta deles foi trazida para a dinâmica por Hadad: “Você se acha tão excelente jogador, e a Mari saiu na sua gestão, não é?”, soltou Lizi.

Confira :

O clima pega fogo entre Hadad e Lizi! 👀



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/GMhSZru5Mn — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 27, 2024

Outra briga que rolou na Mansão e foi parar na atividade envolvia Geni e Fernando Sampaio. No almoço de domingo (26), os dois tretaram feio após o ator se incomodar com a cantoria alta da colega. Ela ficou tão triste que largou a comida no prato e foi chorar no quarto. Fê se defendeu dizendo que não ia tratar a adversária como uma mulher de “60 anos”, pois ela tem quase a mesma idade dele. Na dinâmica, o assunto retornou.

Olha só:

Geni e Fernando seguem se desentendendo 👀



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/0BsYfAHl4P — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 27, 2024

Guipa tomou as dores de Geni e apontou ironia e atitudes menosprezadoras de Fê. O ator fez caras e bocas.

Também rolaram trocas de farpas entre Vinigram e Kaio, que relembrou o vídeo dos Donos, onde assistiu às críticas do cantor ao seu jogo. E Edlaine fechou a dinâmica tretando com Lizi: “É a primeira a apontar mulheres”, disse a influenciadora.

Veja:

“É a primeira a apontar mulheres”, dispara Edlaine sobre Liziane 🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX! pic.twitter.com/UwN95gX7tI — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 27, 2024

Quer ficar por dentro de tudo o que rolou na dinâmica? Assista ao programa desta segunda!

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

Risada garantida! Relembre sete memes de A Grande Conquista:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Desde os primeiros dias da Vila, os participantes protagonizam cenas que fazem o público morrer de rir! Seja confundindo as palavras, sendo alvo de brincadeiras ou cometendo sincericídio, os competidores serviram uma variedade de memes para os fãs. Relembre sete!