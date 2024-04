Edlaine, Jaline e Luciano são os novos Donos das Casas em A Grande Conquista

Alto contraste

Curtiu o novo comando das Casas da Vila? (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

As Casas da Vila estão sob novo comando em A Grande Conquista 2! Após a Prova Galeria de Arte, exibida neste domingo (28), Edlaine Barboza, Jaline Araújo e Luciano Rodrigues garantiram seus cargos de Donos. O trio teve o melhor resultado na dinâmica e, além de desfrutar dos mimos de mandachuva, também fugiram da Zona de Risco!

Edlaine está no comando da Casa Laranja e hablou: “Vou precisar usar muita estratégia para indicar as pessoas que eu acho que vão sair”, disse em vídeo para o público. Ela trocou de Casa a pouco tempo, e por esse motivo, tem dificuldade em julgar os novos companheiros.

Veja o vídeo:

Dona da Casa Laranja, Edlaine falou sobre comanda uma casa onde não conhece muitas pessoas, mas também afirmou que vai usar muita estratégia durante seu reinado!



— A Grande Conquista (@agconquista) April 28, 2024

Na Casa Azul, o comando está nas mãos de Jaline! E a mandachuva não guardou opiniões no desabafo para os fãs: “Quem eu não quero que seja Dona? A Gabi [Rossi], porque ela me colocou na Zona”, disparou.

Assista:

Dona da Casa Azul, Jaline falou sobre a experiência de comandar a casa e afirmou que a parte mais difícil de ser Dona é organizar o quarto!



— A Grande Conquista (@agconquista) April 28, 2024

Já Luciano, que é o novo Dono da Casa Verde, pareceu bastante tranquilo no comando, e aproveitou seu momento com os fãs para falar sobre seu estado, o Rio Grande do Sul. Ele também citou a necessidade de se adequar às necessidades dos moradores.

Confira:

Dono da Casa Verde, Luciano falou sobre a experiência de ser Dono em uma nova Casa e como é o convívio com os Vileiros!



— A Grande Conquista (@agconquista) April 28, 2024



Oferecimento: Estomazil pic.twitter.com/ENJFa9lyTq — A Grande Conquista (@agconquista) April 28, 2024

Curtiu a nova “donificação”?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Saiba quem são os familiares de famosos que estão em A Grande Conquista:

