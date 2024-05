Em último desafio da Vila, 30 jogadores encaram prova de resistência nesta terça (7)

Alto contraste

A fase da Mansão está chegando com tudo (RECORD/Edu Moraes)

Nesta terça-feira (7), os 30 participantes que continuam na disputa de A Grande Conquista vão encarar o último desafio da Vila: Braço de ferro. Será uma prova de resistência, que exigirá muita coragem e garra.

Os jogadores devem usar a força dos braços para ficarem pendurados numa estrutura suspensa. Os três participantes que permanecerem por mais tempo ganharão um prêmio em dinheiro: R$ 10 mil.

A disputa é individual, mas os 30 Conquisteiros serão divididos em 3 grupos. Entre as regras do desafio, só será permitido usar as mãos e braços para se pendurar na estrutura. A prova irá ao ar no programa desta quarta-feira (8).

A Grande Conquista 2 é exibida de segunda a sábado, a partir das 22h30, e aos domingos, às 23h, com apresentação de Rachel Sheherazade e direção de núcleo de Rodrigo Carelli. No PlayPlus, há quatro sinais exclusivos para acompanhar tudo o que acontece no reality.

Confira quem são os 30 sobreviventes da Vila:

