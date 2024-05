‘Eu tô chocado’, dispara Cel ao saber que está confirmado na Mansão de A Grande Conquista 2

Alto contraste

'Eu to chocado', dispara Cel ao saber que está confirmado na Mansão de A Grande Conquista 2 Virada de jogo: Cel é confirmado na Mansão de A Grande Conquista 2

Muita emoção! A edição dessa terça (30) exibiu o momento que Cel descobre que é um dos moradores da Mansão de A Grande Conquista 2. O influencer achou que tinha sido eliminado junto com os outros 16 participantes. No entanto, Cel e Anahí Rodrighero foram os mais bem votados pelo público na Zona de Risco e estão automaticamente na segunda fase do jogo. Conquisteiros que fala, né?

O influencer abriu o envelope dourado que dizia: “Parabéns, você não está eliminado. O público votou e você já está garantido na Mansão”. Incrédulo, Cel esbravejou: “É verdade? Muito obrigada, Brasil!”.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h.