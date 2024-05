Novidades |Do R7

Fellipe Villas escapa da primeira Zona de Risco da Mansão de A Grande Conquista O policial garantiu o poder na dinâmica do Hora do Faro deste domingo (12)

Sortudo? O competidor garantiu mais dois prêmios no reality! (Antonio Chahestian/RECORD)

Ele não sabe, mas já está livre da primeira Zona de Risco da Mansão! Após ser o mais indicado na dinâmica do Hora do Faro, Fellipe Villas foi agraciado com um prêmio de R$ 10 mil, e o superpoder de se livrar da berlinda de A Grande Conquista.

Na atividade desta semana, cada competidor escolhia um participante que desejasse “despejar” da Mansão. Fellipe foi o mais escolhido entre os participantes, mas como diz o ditado, há males que vêm para o bem. Por receber a maioria das indicações, o policial ganhou um prêmio de R$ 10 mil e ainda pôde escolher um dos três poderes disponíveis na bancada de Rodrigo Faro.

Fellipe escolheu o ‘Poder 3′, mas não ficou sabendo do conteúdo do cartão. Ao contrário dele, o público já está sabendo: o jogador está livre da próxima Zona de Risco!

Veja a escolha:

Fellipe escolhe o Poder 3: "Você está imune da Zona de Risco desta semana" #FaroNaConquista pic.twitter.com/Kf0SejDW6A — Hora do Faro (@horadofaro) May 12, 2024

Vale lembrar que Fellipe já tinha garantido R$ 10 mil na Prova Braço de Ferro e um carro zero km na Vila! Sortudo, hein?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Saiba quem são os 20 Conquisteiros da Mansão:

share Eles sobreviveram à Vila e agora podem usufruir das comodidades da Mansão de A Grande Conquista! O público escolheu o seleto grupo de Conquisteiros e a segunda fase do jogo começou, o que esperar desse time especial?