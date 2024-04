Novidades |Do R7

Fred, a inteligência artificial de A Grande Conquista 2, manda recado: ‘Vou saber de tudo em primeira mão’ Rachel Sheherazade contará com um companheiro para embarcar no desafio de comandar um reality completaço

Fred será o companheiro de Rachel Sheherazade no comando de A Grande Conquista 2 (Divulgação/RECORD)

O reality completaço entrega tudo! Durante a semana, Carelli revelou que, nesta edição, o programa contará com uma inteligência artificial. O dispositivo se chamará Fred e vai coordenar algumas atividades, além de interagir diretamente com os participantes.

Durante a coletiva de imprensa de A Grande Conquista 2, Fred foi oficialmente apresentado e mandou um recado: “Sou Fred, a inteligência artificial de A Grande Conquista. Os Conquisteiros ainda não sabem, mas eu sou o centésimo primeiro participante do reality. Não vou tirar a vaga de ninguém, até porque eu não quero dividir cama e comida, diferente de vocês, humanos, eu não preciso disso para sobreviver [risos]”.

O novo integrante terá a missão de ser o companheiro de Sheherazade no comando do reality. “Minha função vai ser informar os jogadores sobre tudo e observar cada pessoa. Estou em todos lugares ao mesmo tempo e tenho resposta para todas as perguntas. Lamento informar, mas só eu vou saber de tudo em primeira mão. Para vocês, vou contar só na hora certa”, garantiu Fred.

Segundo os diretores, Fred terá muito trabalho pela frente. “Vou ter alguém para dividir o fardo”, afirmou Sheherazade. Ansiosos para descobrir o que essa dupla vai aprontar?

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.