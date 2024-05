Hadad acerta os ponteiros com Guipa: ‘Fiquei chateado’

Alto contraste

Os Conquisteiros conversaram sobre jogo, amizade e sinceridade (Reprodução/PlayPlus)

Terça-feira (21) é o dia oficial de conversas sérias em A Grande Conquista. Por conta da formação da Zona de Risco, todos mexem os pauzinhos para se resolverem uns com os outros — e evitarem possíveis votos! Hadad percebeu movimentação de Kaio Perroni em conversa com Guipa na segunda (20), e resolveu bater um papo com o amigo também.

O empresário começou a conversa informando que gostaria de ouvir os apontamentos do jornalista em sua cara. O pedido veio após Hadad escutar parte do bate-papo entre Guipa e Kaio, em certo momento em que citaram seu nome: “Sempre que eu não concordo com algo, vou até você e pergunto”, pontuou.

Guipa alegou que não duvida do amigo como “pessoa física” e pediu que ele não levasse o jogo para o lado pessoal, mas deixou abertas as desconfianças sobre o Hadad jogador. O jornalista também aproveitou para relembrar que suas brigas com MC Mari fizeram ele se afastar do empresário.

Hadad continuou: “Ontem fiquei um pouco chateado com as movimentações que você fez durante o dia. Algumas pessoas que você conversou e deu a entender que eu fazia parte de uma opinião conjunta, talvez eu teria falado algo que não teria dito a você”, explicou.

Guipa disse que conversa com pouquíssimas pessoas sobre jogo, inclusive, teve um papo com Cel sobre ansiedade e tentou ajudar o influenciador psicologicamente: “Oriento ele do mesmo jeito que meu psicólogo me ajudava. [...] Falo para ele diminuir o café, para tomar cuidado com o ao vivo, pois ele não tem necessidade de se posicionar com tanta força”, concluiu.

Mesmo com as alegações do jornalista, Hadad disse que as conversas dele com seus “rivais” deram a entender que Guipa desconfiava de atitudes do empresário. Mas o jornalista adiantou que apesar de ver o distanciamento do amigo, não vai deixar de gostar dele.

As ideias foram acertadas, e rolou até papo de voto. Ambos concordaram que podem trocar votos se um deles “estiver na reta” da Zona de Risco. Hadad contou ao amigo que a única estratégia que imaginou para votar em Guipa, seria uma jogada para tirar a opção de voto dos Conquisteiros na indicação cara a cara, pois ele acredita que o jornalista será o mais votado.

Publicidade 1 / 10 google-news

