Limão da discórdia: brincadeira de Jey Jey revolta moradores da Casa Azul

Alto contraste

A+

A-

A cantora recebeu uma enxurrada de questionamentos (Reprodução/PlayPlus)

Há poucos dias, a Casa Azul explodiu com uma supertreta após moradores encontrarem limão e café escondidos no armário da cozinha. Nesta quinta (2), uma nova confusão foi formada a partir do mesmo motivo em A Grande Conquista. MC Jey Jey colocou a fruta no armário para brincar, mas o tiro saiu pela culatra!

Segundo a cantora, ela viu muitos colegas zombando de Nathana Britto, relembrando a fofoca de que a Vileira foi a culpada de esconder o limão na primeira briga. Jey Jey tomou as dores da amiga, e resolveu ‘tirar onda’, colocando um limão no armário em um lugar bastante visível. Quando Jonas Bento comentou que estava com dor de garganta, ela o avisou que tinha um limão disponível no local.

O morador comentou com os amigos, e Thiago Luz, o atual Dono da Casa, questionou: “Eu acabei de dizer que quem quiser pegar [os alimentos] para fazer, comer, não tem problema nenhum. Só não pode esconder comida nessa Casa, deu para entender? Isso é brincadeira que se faça?”, falou olhando para a cantora.

Jey Jey ficou nervosa, pois ninguém entendeu a brincadeira, e começou uma discussão com Jonas após ele dar a entender que tinha achado o limão escondido, ao invés de falar que ela o avisou.

Publicidade

Veja:

Mc Jey Jey explica sobre brincadeira com limão. 🍋💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ltZh1mHyL3 — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 2, 2024

Maysa Reis advertiu a cantora, explicando que não era uma brincadeira boa para se fazer em um confinamento. Jey Jey se sentiu acuada com muitas pessoas questionando suas atitudes e disse que também não concordava com o fato dos rivais fazerem comida de madrugada. Nesse momento, a briga triplicou. May discordou, falando que até ofereceu o jantar para a cantora.

Publicidade

Assista:

Maysa e Jonas discutem com Mc Jey Jey após brincadeira com limão! 🔥⚡



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/SzHFRw4nNr — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 2, 2024

Enquanto a fila para pegar o almoço rolava, a briga continuava paralela. Izumed e Preta Praiana defenderam Jey Jey: “Ela não vai fazer mais isso, cada pessoa tem uma chance”, disse a Vileira. Enquanto Preta falava com Thiago, o Dono retrucava. Jey Jey se desesperou e gritou.

Publicidade

Confira:

Preta sai em defesa de Mc Jey Jey e discute com Thiago Luz! 🤬🔥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/ariOmnTPIL — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 2, 2024

Com o clima esquentando, mais pessoas entraram no bate-boca. Fernando Sampaio se irritou com Nathana, alegando que a moradora não queria entender a gravidade da brincadeira da amiga. Graci Zermiani também opinou, dizendo que estavam oprimindo Jey Jey. Fernando ficou irado: “Você levantou de novo uma pauta que não existiu!”

Olha só:

Graci e Fernando discutem após a golfista sair em defesa da funkeira. É treta sem fim! 🧨💥



Assine o #PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas de #AGrandeConquista com 4 sinais exclusivos: https://t.co/UpWImxSIbX pic.twitter.com/gRjYGr77Em — PlayPlus (@SigaPlayPlus) May 2, 2024

Será que a Casa Azul se mantém de pé até o fim da Vila?

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Vila apaixonada! Relembre os beijos que já rolaram em A Grande Conquista :

Publicidade 1 / 6 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os Vileiros de A Grande Conquista não estão para brincadeira! Com menos de duas semanas de confinamento, já rolaram diversas beijocas e até formação de casal. Seja de brincadeira ou para valer, as bocas trabalharam na Vila. Relembre: