Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam o primeiro O Grande React de eliminação nesta quinta (25)

Lucas Selfie e Ju Nogueira recebem Caio Barbosa (Divulgação/RECORD)

A Vila de A Grande Conquista está pegando fogo lá em Itapecerica, onde 100 participantes disputam um lugar na próxima fase e tentam chamar a atenção do público. Na noite desta quinta-feira (25), a superpopulação do jogo começa a ser reduzida e 10 Vileiros darão adeus ao programa, na primeira eliminação da temporada.

Lucas Selfie e Ju Nogueira estarão prontos para mostrar tudo o que vai rolar em O Grande React. A influencer também terá aquela primeira conversa com os eliminados, direto de Itapecerica.

Durante a exibição do programa ao vivo na RECORD, Lucas Selfie recebe no estúdio Caio Barbosa, comunicador viciado em reality. Os dois vão comentar a edição de hoje do reality, o andamento do jogo e essa primeira eliminação. Todas as análises de Selfie e seu convidado, e as reações dos Conquisteiros lá na Vila, podem ser conferidas no canal do R7.com no YouTube, a partir das 22h30.

Depois da atração na TV, Ju Nogueira bate um papo com os dez Vileiros que deixarão a disputa hoje. A entrevista com os ex-Conquisteiros pode ser acompanhada, com exclusividade, no PlayPlus, o serviço de streaming da RECORD.

Lembrando que, sempre que houver eliminações em A Grande Conquista, O Grande React, com Lucas Selfie e Ju Nogueira, vai ser exibido nos canais do R7.com no YouTube e nas redes sociais do reality. E no PlayPlus, acontecerão as entrevistas exclusivas com os ex-participantes.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.