Quem é você em A Grande Conquista 2? Faça o teste e descubra qual personalidade Conquisteira tem tudo a ver com você!

Com tantos participantes diferentes, um deles deve ser a sua cara! (Reprodução/Instagram)

Dos 101 participantes da Vila de A Grande Conquista, o público escolheu 20 para fazer parte do seleto time da Mansão! Não há dúvidas de que o grupo é composto apenas por Conquisteiros muito especiais, donos de qualidades e personalidades que encantaram uma legião de fãs. Por esses motivos, você já deve ter se comparado com alguns deles, aliás, quem você seria no reality?

No cardápio Conquisteiro da Mansão, temos personagens treteiros, engraçados, estrategistas, sentimentais e até tudo isso junto! Que tal fazer o quiz e descobrir qual participante tem a mesma personalidade que você?

Faça o teste!

Perceberam que não há grupos definidos até o momento? Os Conquisteiros estão espalhados, e suas prioridades não são as mesmas dos amigos. Será que com a aproximação da Zona de Risco o cenário muda?

Torcida completaça! Conheça os emojis dos participantes de A Grande Conquista 2:

