Quem é você em A Grande Conquista 2? Use o filtro e descubra! Entre na brincadeira nas redes sociais do reality da RECORD

Alto contraste

A+

A-

Entre na brincadeira e se divirta! (Antonio Chahestian/RECORD)

O reality A Grande Conquista 2 está mais próximo do público e podemos provar! Na quarta (8), foi lançada mais uma novidade da atração completaça da RECORD: um filtro exclusivo no Instagram. “Quem é você em A Grande Conquista”, revela que tipo de Conquisteiro mais te representa. Acesse o filtro pelo perfil do programa, e já salve nos seus favoritos.

E aí, quem você seria? Descubra e compartilhe sua versão como um Conquisteiro de A Grande Conquista.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.