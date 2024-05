Rachel Sheherazade abre o coração nas redes sociais: ‘Aprendendo todos os dias’

Alto contraste

A+

A-

Rachel Sheherazade abre o coração nas redes sociais: 'Tem sido uma experiência de aprendizado' Sheherazade estreia quadro novo nas redes sociais de A Grande Conquista (Antonio Chahestian/Record TV)

Nas redes sociais oficiais de A Grande Conquista 2, Rachel Sheherazade ganhou um quadro novo intitulado Diário da Rachel, por lá a apresentadora promete compartilhar os bastidores da sua nova função. Nesta sexta (3), Sheherazade abriu o coração e compartilhou com o público como tem sido o processo de comandar um reality de entretenimento pela primeira vez.

A jornalista, que vem sendo muito aclamada pelo público de casa, disse que tem sido uma experiência maravilhosa como um todo. No entanto, ela enfatizou que o que torna tudo ainda mais significativo é o constante aprendizado diário. “Eu sou uma apresentadora de jornalismo, de notícias. Estou estreando agora nessa nova função, então tenho muito que aprender e tenho aprendido todos os dias”, declarou.

Ela ainda aproveitou o momento para falar com os fãs do reality que sente que está melhorando a cada dia que passa. “Eu tenho certeza que vou melhorar bastante para entregar o melhor que eu tenho para os telespectadores e os espectadores das redes sociais”, completou toda orgulhosa.

Nos comentários, os seguidores do perfil oficial do reality reconheceram o talento e desempenho da jornalista: “Suas apresentações estão impecáveis! Parabéns RECORD pela excelente escolha”, comentou um fã. “Você é muito dedicada e faz tudo com excelência, nossa diva apresentadora!”, elogiou outro. As reações foram além dos reconhecimentos, uma seguidora aproveitou e fez uma longa declaração: “Rachel tem feito um trabalho impecável a cada dia. Tem sido um prazer acompanhar esse carisma em forma de gente. Parabéns por sua entrega e sucesso, Rachelzinha. Sou sua fã!”, declarou.

Publicidade

Assista ao Diário da Rachel:

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.