‘Saí pela porta da frente’, dispara Baronesa sobre A Grande Conquista 2

Claudia Baronesa participa de O Grande React e faz revelações bombásticas

E veio aí O Grand React com a primeira eliminada de A Grande Conquista 2! Selfie e Ju Nogueira reagiram ao episódio do programa desta sexta (17) ao lado de Baronesa. O resultado não podia ser outro: eles comentaram sobre as rivais da ex- Conquisteira, arrependimentos e julgaram as estratégias dos participantes que ainda permanecem na Mansão.

De primeira, Baronesa colocou Ju Nogueira na parede ao lembrar da pergunta da “tríplice coroa da derrota” que a jornalista fez em O Grand React de quinta (17). “Até o final da live, eu viro sua amiga”, disse Baronesa para a apresentadora.

Em seguida, a ex-Conquisteira assistiu ao momento em que Rachel Sheherazade anunciou a sua eliminação. “Eu já sentia […] Sai pela porta da frente pelo menos”, disse emocionada.

Ao falar sobre a decisão de não colocar Guipa na Zona de Risco, Baronesa revelou que o jornalista atingiu o seu emocional durante uma conversa no confinamento. Segundo a ex-Power Couple, Guipa disse que queria atingir um objetivo no jogo: superar um vício. “O Guipa me pegou pelo emocional. Ele está lá dentro tentando mudar algumas coisas da vida pessoal, inclusive sobre um vício que ele está superando. “Eu vi o quanto ele estava sofrendo [...] Ali ele me pegou pelo coração”, lembrou. Foi estratégia ou não?

Ela ainda comentou sobre o momento que os Donos precisaram chegar ao consenso de quem iria indicar. “Quando o Rambo fala ‘vamos no Guipa’, eu saí decidida em colocar ele, mas daí eu pensei de novo e falei ‘eu não posso fazer isso’’ E foi aí que eu decidi não colocar, por causa do meu coração”, explicou Baronesa aos apresentadores. “Meu jogo acabou por isso, por [não] colocar ninguém no meu lugar”, refletiu.

Ao assistir ao programa, a ex-Conquisteira não hesitou em fazer comentários sobre os participantes. Ela revelou que gosta do jogo de Edlaine: “Se o Kaio não atrapalhar, ela tem chance de ganhar”. Sobre MC Mari, Baronesa disse que ela não tem medo de se posicionar. “Não sei como está sendo visto aqui fora, mas ela é corajosa demais”, comentou ao ver uma cena da MC planejando os próximos passos no game.

Mas sobre o que a eliminada se arrepende? “De ter caído na Zona de Risco e não ter posto o Guipa. Porque eu não fiz nada de errado lá, tudo que eu fiz foi pelo jogo”, revelou.

Ao refletir sobre sua participação no reality, ela surpreendeu quem assistia ao dizer que o reality para ela foi durante a fase da Vila: “18 dias de muito perrengue, sofrimento e eu passei o que eu passei. Valeu os dois meses de Mansão”, concluiu.

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Relembre a passagem de Baronesa pelo reality A Grande Conquista:

1 / 10

Chegou ao fim o 'reinado' de Claudia Baronesa. A Conquisteira foi de Dona da Mansão à primeira eliminada da segunda fase de A Grande Conquista 2. Mesmo assim, a matriarca do funk teve tempo para deixar sua marca no reality, protagonizando tretas, estratégias e muitas emoções. Por descumprir um dever dos mandachuvas, Baronesa acabou caindo direto na Zona de Risco e levou a pior, recebendo apenas 22,70% dos votos. Relembre, a seguir, a trajetória da competidora Reprodução/RECORD