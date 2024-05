Novidades |Do R7

Sessão fofoca! Hideo e Lucas de Albú assistem a vídeos reveladores da Mansão Donos tiveram acesso privilegiado aos vídeos envolvendo seus nomes (Antonio Chahestian/RECORD)

Segunda-feira é dia de benefício dos Donos em A Grande Conquista 2! Hideo e Lucas de Albú puderam assistir a vídeos exclusivos da convivência, em que Any, Hadad e Fellipe foram alguns dos Conquisteiros que apareceram em cena. Com isso, eles refletiram sobre as indicações para a temida Zona de Risco.

De primeira, foi exibido um vídeo do próprio De Albú conversando sobre estratégias com Lizi, onde citou Hideo: “Utilizando argumentos coerentes contra Hideo, favorece para mim, as pessoas que estão em dúvida”. Logo o clima ficou tenso entre os Donos.

De Albú não perdeu tempo e justificou o ocorrido: “Nada de mais! Foi que realmente não entendi porque tinha me puxado. Pensei: ‘Nunca foi uma pessoa que colocaria na dinâmica, mas como me puxou, me vê como uma pessoa que não é aliada’”. Climão, hein?

Hideo vê vídeo de De Albú falando dele com Lizi#TretaNaMansão pic.twitter.com/dtenOWFfkE — A Grande Conquista (@agconquista) May 28, 2024

Em outra cena, De Albú assistiu Any falando dele pelas costa com Cel. A empresária disse que puxaria o rival para a Zona de Risco, caso ela vencesse a Prova da Virada.

E como se não bastasse o constrangimento entre eles, o nutricionista ainda teve acesso a uma conversa que Fellipe diz para Rambo e Hideo que o nutricionista é manipulado por Hadad. Eita!

Donos têm acesso a conversas antigas de outros Conquisteiros#TretaNaMansão pic.twitter.com/QAFpoJu11z — A Grande Conquista (@agconquista) May 28, 2024

Os Donos saíram da Suíte refletindo sobre quais participantes indicariam para a berlinda. “A única pessoa que não faz diferença para mim aqui agora é só o Guipa”, disse De Albú. Ao que tudo indica, Hideo concordou, mas ambos deixaram claro que estão entre dois nomes ainda: Guipa e Cel. Palpites?

Os Donos pensam em indicar Cel ou Guipa pra Zona de Risco#TretaNaMansão pic.twitter.com/VCOG7WelNU — A Grande Conquista (@agconquista) May 28, 2024

Sob o comando de Rachel Sheherezade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30, e aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e conteúdos extras do reality.

