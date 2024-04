Novidades |Do R7

Sheherazade dá aula de amor-próprio e agita a web Apresentadora de A Grande Conquista 2 publica uma reflexão no Instagram e recebe elogios dos internautas

A loira não cansa de filosofar na web (Reprodução/Instagram)

Na contagem regressiva para estreia da segunda temporada de A Grande Conquista, reality original da RECORD, Rachel Sheherazade, que está no comando da atração, se aproxima do público cada vez mais com postagens nas redes sociais.

A apresentadora é a primeira da emissora a já ter participado de um programa do mesmo gênero ao que comanda e promete se conectar com os telespectadores como nunca. Mas, até lá, os seguidores da loira podem conhecê-la um pouco mais a cada momento reflexivo divulgado em suas redes sociais.

Dessa vez, Sheherazade aproveitou para mandar uma mensagem sobre a importância do amor-próprio. “Quem se ama inspira amor, como as flores abertas atraem borboletas ao jardim”, afirmou na legenda.

Os comentários foram marcados por uma chuva de elogios deixados pelos internautas. “Irradia beleza e plenitude”, disparou uma seguidora. Outra admitiu: “Minha filósofa favorita”. Teve, ainda, quem fez uma revelação sobre A Grande Conquista 2: “Espero ansiosamente”.

Confira a postagem:

Fique ligado! A Grande Conquista 2 estreia dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.