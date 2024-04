Veja quem está na terceira Zona de Risco de A Grande Conquista

Alto contraste

A+

A-

Para quem vai a sua torcida? Corre para o R7.com e vote no seu favorito(a)! (Antonio Chahestian e Edu Moraes/RECORD)

Prepare os dedinhos para votar muito na segunda Zona de Risco de A Grande Conquista! Ao todo, 32 Vileiros estão correndo o perigo de serem eliminados do programa. O público decide quem permanece no reality com votação no R7.com, 15 participantes serão eliminados e 17 serão salvos pelo público. Entre eles, os dois mais votados garantem passaporte direto para a Mansão. É um baita poder na mão dos fãs!

Após escolha dos Donos da Mansão sobre quem iria para a Prova da Zona de Risco, 30 Vileiros se deram mal na competição e caíram na berlinda. Neste domingo (28), Danilo Garcia e MC Mari completaram o time de zoneados devido à dinâmica do programa Hora do Faro.

Agora, é com os fãs! Quem serão os dois primeiros moradores da Mansão?

Confira a lista de zoneados:

Ana Paula Oliveira

Publicidade

Anahí Rodrighero

Andreia de Andrade

Publicidade

Breno Pavarini

Bruno Canaan

Publicidade

Carolina Roland

Catia Paganote

Cel

Charles Daves

Danilo Garcia

Di Silva

Fabricio Almeida

Ingrid Caravellas

João Pinto

Jordana Guimarães

Leonardo Saavedra

Lippe Rodrigues

Maizy Magalhães

Márcia Barroz

MC Jey Jey

MC Mari

Michael

Nelsão Fênix

Nemo

Neuma Carolina

Rita Assumpção

Tatiane Melo

Taty Pink

Thay Sampaio

Theo Black

Uarzancler Zuckerman

Ysani

Corre para o R7.com e vote no seu favorito ou favorita!

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Para aliviar a tensão, que tal uma passadinha no guarda-roupa de Sheherazade? Descubra o estilo da apresentadora:

Publicidade 1 / 7 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Os looks de Rachel Sheherazade em A Grande Conquista 2 foram tão aguardados quanto os 100 Vileiros! Todo mundo queria saber como a nova apresentadora se expressaria através dos figurinos. Mais clássica? Uma pitada de sensualidade? Estilo romântico? A loira tem personalidade forte, e aproveitou um pouquinho de cada tendência para personalizar seu estilo único. Veja: