Alto contraste

A+

A-

Veja quem são os 17 Vileiros eliminados na quarta Zona de Risco 17 Vileiros foram eliminados na quarta Zona de Risco da temporada (Antonio Chahestian/Record TV)

A disputa para permanecer em A Grande Conquista 2 está ficando mais acirrada! Na última semana de Vila, 35 participantes foram parar na Zona de Risco, mas só 18 deles continuaram no jogo. Apesar do esforço da torcida, 17 competidores receberam as menores porcentagens de votos no R7.com e se despediram do sonho milionário.

João Hadad e Kaio Perroni foram os mais bem votados pelo público e garantiram a tão sonhada vaga na Mansão.

E tem mais: os eliminados vão participar de um bate-papo em O Grande React. Não perca!

Veja a lista com a porcentagem:

Publicidade

Michael: 2,23%

Maizy Magalhães: 2,01%

Publicidade

Danese: 2,00%

Graci Zermiani: 1,93%

Publicidade

Vivi Fernandez: 1,90%

Aline Bina: 1,69%

Danilo Garcia: 1,53%

Poliana Roberta: 1,32%

Biel Azevedo: 1,08%

Raphinha Hoffman: 0,83%

Nathana Brito: 0,73%

Izumed: 0,71%

Matheus Destri: 0,60%

Claudia Carmo: 0,53%

Lara Costa: 0,47%

Luciano: 0,38%

Jonas Bento:0,33%

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.