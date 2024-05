Veja quem são os Vileiros eliminados na Zona de Risco de A Grande Conquista A terceira berlinda ceifou os sonhos de 17 zoneados no reality show

A terceira berlinda ceifou os sonhos de 17 zoneados no reality show

Fim de jogo para 17 participantes em A Grande Conquista 2! O público gastou os dedos na votação do R7.com e a Zona de Risco foi implacável com os Vileiros. Mas nem tudo são lágrimas, os dois competidores mais bem votados garantiram passaporte direto para a Mansão do reality.

Quem não se garantiu na votação, tem papo marcado em O Grande React!

Veja a lista de eliminados:

Bruninho Mano: 1,85%

Dani Bavoso: 1,85%

Carolina Roland: 1,80%

Michelle Heiden: 1,76%

Fábio Gontijo: 1,71%

Ste Carvalho: 1,63%

Vanessa Di Santo: 1,63%

Madshow: 1,59%

Preta Praiana: 1,58%

Wellen Rocha: 1,28%

Luciana Cristina: 1,17%

Cibelle Mestre: 1,08%

Vinicius Venturini: 1,01%

Amanda Martins: 0,72%

Jéssica Marisol: 0,65%

Hanny Boni: 0,60%

Nadya França: 0,38%

Sob o comando de Rachel Sheherazade, A Grande Conquista 2 vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Vila apaixonada! Relembre os beijos que já rolaram em A Grande Conquista :

