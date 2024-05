O Grande React apresenta entrevista exclusiva com o primeiro eliminado da Mansão nesta quinta (16)

Alto contraste

Os especialistas em reality estão à frente da atração ao vivo no PlayPlus e nas redes sociais do programa (Antonio Chahestian/RECORD)

Na noite desta quinta-feira (16), acontece a primeira eliminação da fase da Mansão em A Grande Conquista e um dos participantes dará adeus ao jogo.

Três Conquisteiros estão na berlinda, Baronesa, Bruno Cardoso e Guipa, e lutam pela preferência do público para permanecer no reality. Enquanto o programa ao vivo estiver sendo exibido na TV, Lucas Selfie e Ju Nogueira comandam mais uma edição de O Grande React, a partir das 22h20 nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, e no PlayPlus.

E logo depois que Rachel Sheherazade anunciar o nome do eliminado ao vivo na RECORD, o jogador que levar a pior na disputa será entrevistado por Selfie e Ju. Esse primeiro bate-papo com o ex-Conquisteiro será exibido, com exclusividade, apenas no PlayPlus.

O Grande React pode ser acompanhado ao vivo, de terça a sexta-feira, no PlayPlus e nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, sempre a partir das 22h20.