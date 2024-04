Rachel Sheherazade e Lucas Selfie comandam mais uma live de aquecimento para A Grande Conquista nesta terça (4) Os ex-participantes do reality, Glauco Marciano e Victoria Macan, são os convidados e relembram a participação no programa

Live A Grande Conquista Sheherazade e Selfie recebem Glauco Marciano e Victoria Macan (Divulgação/RECORD)

A estreia da segunda temporada de A Grande Conquista está chegando! A partir do dia 22 de abril, o reality mais completaço da TV Brasileira vai agitar a programação da RECORD.

Enquanto a data tão aguardada não chega, Lucas Selfie comanda lives especiais ao lado da apresentadora do reality, Rachel Sheherazade, sempre às terças-feiras, ao vivo, a partir das 20h, no canal do R7.com no YouTube. Durante a atração, os dois contam novidades e dão spoilers sobre o que vem por aí em A Grande Conquista 2, além de receberem convidados especiais para analisar a dinâmica do jogo.

Na live desta terça (9) os ex-participantes do reality, Glauco Marciano e Victoria Macan, estarão presentes. Eles tiveram momentos marcantes na temporada de 2023, e vão rever suas respectivas participações no programa, e comentar essa intensa experiência.

Victoria, que é DJ, teve uma passagem polêmica na primeira edição de A Grande Conquista e se envolveu com outro participante do jogo dentro do confinamento.

Já Glauco teve embates com alguns competidores da disputa e criou alvoroço nas redes sociais ao exibir seu corpo sarado para todo o Brasil.

A terceira live de aquecimento para a nova temporada de A Grande Conquista acontece hoje, ao vivo, e pode ser acompanhada no canal do R7.com no YouTube e demais plataformas digitais do programa.