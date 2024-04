Rodrigo Carelli e Rachel Sheherazade contam que inteligência artificial estará em A Grande Conquista O diretor e a apresentadora do reality conversaram, ao vivo, com Flávio Ricco e Gabi França, e revelaram mais sobre a segunda temporada do programa

Alto contraste

A+

A-

Sheherazade e Carelli contam novidade de A Grande Conquista 2 (Edu Moraes/RECORD)

Vem aí mais uma edição de A Grande Conquista! O reality mais completaço da TV Brasileira estreia segunda-feira (22), na RECORD. E, na edição desta terça-feira (16) de O Programa de Todos os Programas, Flávio Ricco e Gabi França receberam Rodrigo Carelli, diretor do núcleo de realities da emissora, e Rachel Sheherazade, nova apresentadora do programa.

Durante o papo, Carelli revelou que, entre as novidades desta segunda temporada de A Grande Conquista, haverá um elemento da inteligência artificial, que vai interagir diretamente com os participantes.

“Para algumas interações, a gente criou uma inteligência artificial, que é a silhueta (imagem do logo em que um rapaz aparece com a mão levantada). Ele vai abaixar a mão, e vai interagir com os participantes, começar a falar com o pessoal da casa, e coordenar algumas atividades. Principalmente com as “tentações”, atividades mais rápidas, instruções gerais... E ele vai chamar Fred, que vai dar todo esse auxílio ali”, explica o diretor.

Carelli também destacou o fato de o público e os comentaristas de reality estarem manifestando muito amor por ele, agora, antes do começo do jogo, mas sabe que, quando o programa estiver no ar, as coisas mudam de figura e as críticas aumentam. “A culpa é sempre do juiz, nesse caso, do Carelli, né? Mas estou acostumadíssimo com isso, com esse amor todo antes de começar”, diverte-se ele.

Publicidade

Estreando, como apresentadora, no mundo do entretenimento, Rachel Sheherazade se mostra muito animada com a empreitada e se emociona por poder estar de volta à televisão, agora em um novo formato, bem diferente do jornalismo que a consagrou. “Sou uma pessoa de me entregar profundamente às minhas experiências. É um presente. Um processo de gratidão com a RECORD, o Carelli. Tenho a noção do quão grandioso é, e da responsabilidade. É o meu recomeço, sou uma fênix renascendo para a televisão”, diz a apresentadora.

Ainda durante o bate-papo, o diretor não revelou nenhum nome do elenco, mas deu algumas dicas e contou que a produção levou três meses para selecionar os 100 participantes. Segundo Carelli, esta edição de A Grande Conquista terá ex-BBB, ex-Fazenda, esportista. “Mais ou menos, 30 por cento são famosos”, revela o diretor.

A entrevista completa de Rodrigo Carelli e Rachel Sheherazade em O Programa de Todos os Programas pode ser acessada nos canais da RECORD e do R7.com no YouTube, onde também estão disponíveis todas as edições da atração.