Selfie Service repercute eliminação de Baronesa de A Grande Conquista 2 e entrevista ex-A Fazenda 15 Lucas Souza Programa desta sexta (17) também teve as participações dos ex-Conquisteiros Brunna Bernardo, Thiago Luz e MC Jey Jey; assista!

Ex-A Fazenda 15 Lucas Souza comenta sobre A Grande Conquista 2 Reprodução/Selfie Service

A eliminação de Baronesa da Mansão de A Grande Conquista 2 e a entrevista com ex-A Fazenda 15 Lucas Souza foram os destaques do Selfie Service desta sexta-feira (17), programa comandado por Lucas Selfie.

Para comentar a eliminação de Baronesa, que teve na noite de ontem (16) apenas 22,70% dos votos na Zona de Risco contra Bruno Cardoso e Guipa, Lucas Selfie recebeu os ex-Conquisteiros Brunna Bernardo, Thiago Luz e MC Jey Jey.

Além disso, Selfie teve um bate-papo com o ex-A Fazenda 15 Lucas Souza, que falou sobre o atual momento depois de participar do reality rural da RECORD e ainda deu seu ponto de vista sobre os acontecimentos de A Grande Conquista 2.

O programa completo você confere abaixo:

