Sheherazade avisa que está de olho na Vila: ‘Ligadinha no PlayPlus’

Alto contraste

A+

A-

Na frente e por trás das câmeras, a loira está por dentro de tudo (RECORD/Antonio Chahestian)

O reality “completaço” da RECORD começou na segunda (22) e a apresentadora Rachel Sheherazade está acompanhando tudo o que rola. Com faro de jornalista, ela segue firme na apuração bem antes de o programa entrar no ar! No comando de A Grande Conquista 2, a apresentadora revelou aos seguidores que está mais “on” do que nunca.

A jornalista garantiu estar atenta ao PlayPlus (serviço de streaming que exibe o reality 24 horas e ainda oferece conteúdos exclusivos aos assinantes) e de olho bem aberto na Vila.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma foto da estreia do programa e, com o microfone na mão, mostrou que não brinca em serviço. Sobre a plataforma, avisou: “Já estou ligadinha para não perder nenhum lance deste reality”.

Nos comentários, os fãs foram à loucura e comemoraram a estreia da loira no entretenimento. “Só o primeiro dia e já entregou tudo”, comemorou uma seguidora. Outra admitiu: “Estou orgulhosa de você”.

Ainda teve quem aproveitou para brincar: “Queria uma câmera 24h na apresentadora”. O estilo da loira também não passou despercebido e sobre o pretinho nada básico, uma fã disparou: “Amei o look”.

Confira a postagem e conte o que mais gostou na estreia do programa:

Acompanhe a Grande Conquista 2 para ficar por dentro de tudo. Sob o comando de Rachel Sheherazade, o programa vai ao ar de segunda a sábado, às 22h30 e, aos domingos, às 23h, na tela da RECORD. Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas e a conteúdos extras do reality.

Confira: Internautas elogiam Sheherazade no comando de A Grande Conquista

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

linkedin

share Rachel Sheherazade fez sua estreia no comando de A Grande Conquista 2 nesta segunda (22) e arrancou elogios dos internautas, que logo colocaram o reality completaço da RECORD entre os assuntos mais comentados nas redes sociais; confira a seguir! Antonio Chahestian/RECORD