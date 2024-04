A Grande Conquista 2 |Do R7

Sheherazade revela elemento especial em A Grande Conquista: ‘Meu companheiro’ Durante a live de aquecimento para a estreia do reality no próximo dia 22 de abril, a apresentadora compartilhou novidades da segunda temporada

Sheherazade revela detalhes sobre o Fred (Reprodução/Instragram)

Com a produção a todo vapor, o reality mais completaço da TV Brasileira está chegando na tela da RECORD na próxima segunda-feira (22) e ansiedade está a mil! Durante a live de aquecimento, Lucas Selfie e Rachel Sheherazade especularam possíveis nomes de integrantes e quais seriam as novas dinâmicas do programa.

Para dar um gostinho para o pessoal de casa, a apresentadora revelou que, entre as novidades desta segunda temporada, haverá um elemento da inteligência artificial, que vai interagir diretamente com os participantes.

O Fred, nome dado a inteligência artificial, vai mandar comandos para os confinados e agitar o reality. “Vai ser meu companheiro e há uma inteligência humana por trás”, contou Sheherazade.

Nos comentários, o público deu seu palpite. “O Fred é, na verdade, o Carelli”, brincou um internauta. “Eu amei isso, vai ser bom demais!”, disse outra.

Fique ligado e não perca a estreia de A Grande Conquista 2, no dia 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.