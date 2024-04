‘Uma grande honra’, afirma Sheherazade sobre apresentar A Grande Conquista 2 A jornalista comanda a atração com toda a experiência que ganhou no reality rural da RECORD

Quando o assunto é entreter, a loira entrega tudo! (Reprodução/Instagram)

Mais uma vez na tela da RECORD, a ex-peoa Rachel Sherazade voltou para um reality show, mas, agora, no comando. A jornalista é a primeira apresentadora que já participou de uma competição do gênero e poderá usar toda a sua experiência para liderar A Grande Conquista 2.

O modelo original da emissora estreia no dia 22 de abril, mas, até la, o público acompanha os conteúdos publicados nas redes sociais e fica por dentro de tudo o que rola nos bastidores.

Em entrevista recente, Sheherazade falou sobre como é estar do outro lado do confinamento. Ou seja, além de apresentar a atração, ela sabe exatamente o sentimento dos participantes, que sonham com o prêmio. Quando questionada sobre o pioneirismo do título, disparou: “Uma grande honra”.

Além disso, a jornalista falou sobre a habilidade de poder se colocar no lugar dos Conquisteiros: “Empatia”. Revelou, ainda, uma fala marcante do diretor de núcleo de realities da RECORD, Rodrigo Carelli, no momento em que foi convidada para o posto.

Nos comentários, os internautas não economizaram nos elogios, tanto ao programa como à loira. “Sou fã”, admitiu uma seguidora. Outra disparou: “Apresentadora de milhões”. Até mesmo o Chef Guga Rocha se fez presente na postagem e garantiu: “Vai ser sucesso”.

Confira na íntegra:

Fique ligado! A Grande Conquista 2 estreia de 22 de abril, às 22h30, na tela da RECORD.