Atores de A Rainha da Pérsia comentam início das gravações no Brasil

Após um mês de intenso trabalho no Marrocos, a equipe de A Rainha da Pérsia deu start nas gravações da série no Brasil. O site oficial acompanhou tudo de perto e conversou com os atores que estavam no set.

Da primeira à última cena do dia, a dedicação e empenho deram lugar à emoção e alegria na conclusão do dia de trabalho da nova superprodução da RECORD.

Nathalia Florentino (Ester), Vinícius Redd (Hegai), Alex Morenno (Saasgaz) e Esther de Oliveira (Ariana) revelaram a expectativa que acompanha o início de mais uma etapa do projeto.

“Estava muito animada com esse recomeço [no Brasil]. Para mim, significa muito, porque são várias as primeiras experiências. É tudo muito especial. É o início de uma nova jornada pós-Marrocos”, destacou a protagonista Nathalia Florentino.

Já Vinícius Redd, o Hegai, afirmou que há um certo nervosismo diante de um novo projeto, mas o fato de conhecer praticamente toda a equipe traz mais acolhimento.

“É uma sensação maravilhosa. Sempre tem aquele ‘friozinho na barriga’ nos primeiros ensaios, mas eles [a equipe] me deixam muito confortável. É um dia especial e feliz”.

Responsável por viver Saasgaz na superprodução, Alex Morenno comparou o início das gravações ao primeiro dia de aula na infância.

“Senti que hoje estava voltando para a escola e reencontrando amigos. Por mais que eu tenha visto uma parte do elenco no Marrocos, muitos atores não estavam gravando lá, então, estou considerando que hoje, de fato, é o primeiro dia. Cheguei aqui parecendo uma criança para ‘brincar’ em um lugar novo com os amigos. Isso é muito bom, dá um frescor”, garantiu.

Alex ressaltou ainda que bate um nervosismo, mas saiu satisfeito com as cenas gravadas ao longo do dia:

“Sinto que hoje foi mesmo o começo do Saagaz. No Marrocos, foi como se eu estivesse esboçando o personagem e acho que hoje encontrei o caminho dele. Não está pronto, vamos descobrindo pelo caminho, mas saio daqui dizendo que hoje estreei”.

Esther de Oliveira reforçou a opinião de Alex: “Estava super ansiosa por esse dia. A gente gravou no Marrocos, mas começar aqui é diferente, você se sente em casa. É um dia muito importante”.

Nathalia completou: “Na viagem [ao Marrocos] nos tornamos uma família, isso nos uniu e ao voltar ao Brasil já me sinto em casa, acolhida. Isso acalma o coração também”, finaliza.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência na emissora.

Confira como foram as gravações no Marrocos:

