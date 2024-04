Enzo Ciolini vai viver Artaxerxes em A Rainha da Pérsia: "Felicidade e gratidão" 

Alto contraste

Após encarar dois personagens na sua estreia na TV em Reis, Enzo Ciolini está pronto para mais um desafio. O ator vai viver Artaxerxes, filho de Xerxes (Carlo Porto) e Améstris (Camila Rodrigues) em A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD.

“O convite para voltar [à emissora] significa que confiam em mim e no meu trabalho, e gostaram do que foi apresentado. Estamos criando uma história legal, é muita felicidade e gratidão”, garante Enzo ao site oficial.

Na série, o ator vai dividir o personagem com Diogo Caruso, que será o príncipe na fase jovem, enquanto Enzo assume o papel na versão adulta.

“O Diogo tem 14 anos na vida real e me vejo muito nele quando tinha essa idade. Esse trabalho em conjunto na preparação é bom, pois consigo ver como ele enxerga o Artaxerxes e, assim, criar o personagem adulto. Ele é um menino supertalentoso, tem sido uma troca enriquecedora [também] com a Nara Marques [preparadora de elenco da série]. Gosto sempre de enaltecer, porque nunca fazemos nada sozinho”, confidencia.

Ao lembrar dos personagens em Reis, Quis e Malquisua, o ator apontou a semelhança de Artaxerxes com os dois: “Ele é um rapaz super do bem, genuíno, com virtudes, e é muito apegado ao pai”.

Com os trabalhos iniciados no Marrocos, Enzo não vê a hora de entrar em cena para ajudar a contar a história de A Rainha da Pérsia:

“A expectativa é grande. Já fui ao Marrocos antes, mas não estava a trabalho [era uma viagem de turismo]. Agora, é um clima diferente, todo mundo em uma vibração única, fazendo parte de um projeto gigantesco. Quero conhecer o trabalho dos atores, as locações, cenários paradisíacos, e contar a história do Artaxerxes. Viver esse ambiente e compartilhar experiências é uma troca muito gostosa de ter. Tenho certeza de que o público vai ficar apaixonado com o resultado”, concluiu.

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência na emissora.

Antes de aprontar as malas e partir para as gravações no Marrocos, o elenco de A Rainha da Pérsia, nova superprodução da RECORD, fez uma parada estratégica em um hotel no Rio de Janeiro, e marcou presença no evento de boas-vindas promovido pela Seriella Productions. Confira as impressões dos atores sobre primeiro grande encontro!