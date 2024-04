Luan e Renan Brum estreiam juntos na RECORD como Dalfom e Porata em A Rainha da Pérsia

Alto contraste

Os irmãos Luan e Renan Brum estreiam na RECORD como Dalfom e Porata, respectivamente, em A Rainha da Pérsia. Na trama, eles fazem parte do núcleo dos quatro filhos de Hamã (Leonardo Medeiros) e Zeres (Izabella Bicalho).

Em entrevista ao site oficial, os atores falaram sobre a preparação para o trabalho, as gravações no Marrocos e a experiência de dividir o mesmo projeto.

"É a minha primeira série no Brasil e o meu irmão está me acompanhando. Um prazer inenarrável. Em cena, é só viver o que já vivemos no dia a dia e expor ao público a linda relação que temos", contou Luan.

Renan concordou: "Estrear fazendo irmãos é maravilhoso, temos muita bagagem para trazer para as cenas. Nossa parceria da vida será mostrada na tela da RECORD".

Luan estava fora do Brasil desde 2016 e retornou ao país para participar da série. "Trabalhei muito tempo na Argentina, então é uma alegria estar de volta em uma superprodução e com o meu irmão".

Para Renan, estar no elenco de A Rainha da Pérsia tem sido uma descoberta. "É muita novidade! Fiz poucas coisas no audiovisual, sempre estive mais no teatro, no palco e na dublagem, é a minha primeira experiência. Estou aprendendo e desbravando bastante".

Preparação

Os atores construíram os personagens com o auxílio dos preparadores de elenco Leandro Baumgratz e Thales Coutinho.

"O Leandro fez um trabalho muito legal porque, além de leitura, participamos de dinâmicas para entender os personagens e tentar humanizá-los de alguma forma, buscando as razões que motivam as atitudes deles. Depois, tivemos uma linda preparação com o Thales, que é ótimo também", afirmou Luan.

Renan explicou que o principal foco das atividades era criar um entrosamento entre os atores que interpretam os filhos de Hamã e Zeres: Parsandata (Douglas Vergueiro), Dalfom (Luan Brum), Aspata (Diego Goullart) e Porata (Luan Brum). "Aconteceu uma conexão muito rápida entre os irmãos. Eu tinha o meu irmão da vida real [Luan], já conhecíamos o Diego e o Douglas entrou na 'família' com facilidade".

Gravações no Marrocos

Luan e Renan gravaram parte das cenas de Dalfom e Porata no Marrocos.

"Foi muito legal mesmo. Como eu disse, é a minha introdução no audiovisual e gravar no Marrocos é muito interessante. Ver a estrutura que foi construída e o empenho de cada um da equipe. Na hora de gravar, achei que estaria mais nervoso, mas toda a galera era tão bacana, tanto a equipe marroquina quanto a brasileira, que fiquei tranquilo. Também estava acompanhado do meu irmão e dos meus amigos. Todo esse apoio foi importante", disse Renan.

Luan, que já está acostumado com a rotina de viagens, ficou admirado com as belezas do país africano. "Só o fato de estar no Marrocos já foi uma experiência incrível e uma troca cultural muito enriquecedora, gravar então nem se fale".

Segundo Renan, os dias no Marrocos intensificaram ainda mais a relação de proximidade entre os atores que fazem parte do núcleo de seu personagem. "Por mais que já estivéssemos trabalhando juntos [no Brasil], a viagem em si foi primordial para nos aproximar. Foi uma experiência incrível não só por estarmos em outro país, mas também por criarmos relações de amizade e conhecer o elenco".

Luan complementou a fala do irmão: "A intimidade ajuda bastante na hora da gravação porque, tecnicamente falando, nos soltamos um pouco mais para propor coisas e conversar. Tivemos bastante tempo para ensaiar e passar as cenas juntos, isso traz uma singularidade para a relação".

Dalfom e Porata

A dupla também adiantou o que o público pode esperar dos dois personagens na trama.

"O Dalfom é muito focado no que quer e sempre está em busca da aprovação familiar”, revelou Luan.

Já Renan falou sobre Porata: "Ele ainda está se descobrindo como indivíduo e, por isso, se envolve em situações que não sabe lidar tão bem".

Renan ainda confidenciou estar ansioso para a estreia: "Tenho confiança de que vai ser um trabalho muito bacana. Estou bastante animado para ver a reação do público".

E Luan finalizou: "A série é maravilhosa e está linda visualmente. O elenco entrega muita paixão no que faz. Tudo tem sido preparado com muito carinho, cuidado e amor".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência, na emissora.

Confira registros incríveis do elenco no Marrocos:

As gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos chegaram ao fim, mas as lembranças e o aprendizado permanecem. Por isso, o elenco da superprodução da RECORD, que continua gravando no Brasil, fez questão de registrar todos os momentos especiais e compartilhar com o público no Instagram. A seguir, surpreenda-se com as belezas do país africano e a grandiosidade do set de gravações da série!