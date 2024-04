Novidades |Do R7

A Rainha da Pérsia estreia em junho na RECORD Cristiane Cardoso, autora da superprodução, divulgou no Instagram o primeiro teaser da trama

A Rainha da Pérsia é a nova superprodução da RECORD (Reprodução/Instagram)

Cristiane Cardoso, autora de A Rainha da Pérsia, movimentou o Instagram ao divulgar o primeiro teaser da superprodução e revelar o mês de estreia na RECORD: junho.

No vídeo, Alex Morenno aparece como Saagaz e Vinícius Redd como Hegai, além das atrizes de interpretam as mulheres do imperador.

O elenco da trama reagiu à publicação: “Lá vem ele!”, comentou Alex Morenno. Mario Bregieira (Neemias) disse: “Ansioso”. Isa Salmen (Farah) afirmou: “Estamos chegando!”. Malu Lazari (Darya) escreveu: “Muito animada e ansiosa”. Esther De Oliveira (Ariana), disse: " Que lindas! Minhas meninas do harém”. Adriana Prado (Varda) garantiu: “Está ficando muito lindo”.

Assista:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia no mês de junho na tela da RECORD.