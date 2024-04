Vicente Alvite finaliza gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos Ator mirim contou para o público como foi a experiência no país africano

Vicente Alvite finalizou as gravações de A Rainha da Pérsia no Marrocos e, no Instagram, o responsável por viver Esdras na superprodução da RECORD, revelou ao público como foi a experiência de gravar fora do país.

"Reta final das gravações de A Rainha da Pérsia por aqui! Que experiência incrível! Tanto de trabalho como de viagem! Obrigado, Marrocos! No Brasil tem mais!”, escreveu na legenda publicação feita em seu Instagram oficial.

No vídeo, Vicente elogiou a superprodução e contou aos fãs que andou de dromedário, conheceu o deserto e visitou os estúdios de Ouarzazate, onde grandes filmes internacionais foram gravados.

Assista ao vídeo publicado pelo ator mirim:

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na tela da RECORD. E a partir de 22 de abril, não perca os episódios da décima temporada da série Reis, A Decadência na emissora.

Acompanhe a rotina do elenco e equipe no Marrocos:

share Os fãs da dramaturgia da RECORD têm acompanhado cada detalhe da viagem ao Marrocos pelas redes sociais do elenco de A Rainha da Pérsia. A cada dia, os atores e a equipe trazem novidades e deixam o público ainda mais ansioso para acompanhar a nova série da emissora. Fique ligado!