Adriana Prado inicia preparação para trabalho em A Rainha da Pérsia: "Me encantei com a história" Depois de viver Mical em Reis, atriz irá interpretar Varda na nova série da RECORD, que estreia neste ano

Adriana Prado retorna à RECORD como Varda em A Rainha da Pérsia depois de viver Mical na série Reis. Em entrevista ao site oficial, a atriz falou sobre o novo trabalho na emissora, adiantou detalhes sobre a preparação e caracterização da personagem, e revelou estar ansiosa para o início das gravações.

"Estou muito feliz em participar de algo tão grandioso como A Rainha da Pérsia e ter o prazer de, mais uma vez, levar as histórias da Bíblia para o público", disse a atriz.

O primeiro encontro de Adriana com o núcleo familiar de Varda na série já aconteceu e deixou a atriz empolgada com o projeto. "Conheci os atores que vão trabalhar comigo e foi ótimo, porque são pessoas que eu ainda não tinha tido o prazer de encontrar nesse meio artístico, e já nos demos bem. Fizemos a leitura de algumas cenas para nos situarmos e nos conhecermos melhor. Devorei os capítulos e me encantei com a história".

A atriz também revelou que a caracterização da personagem a surpreendeu. "Amei os figurinos, a maquiagem e o cabelo, são lindos. Quando me olhei no espelho, fiquei absurdamente encantada e pensei: 'Uau, Varda, seja bem-vinda! Você não é o que eu tinha imaginado, é muito melhor".

Para a atriz, tem sido uma tarefa difícil controlar a ansiedade para o início das gravações. "A expectativa está enorme. É uma produção muito dinâmica com várias cenas externas e dedicação de toda equipe em tempo integral".

Fique ligado! A Rainha da Pérsia estreia neste ano na RECORD. E em abril, não perca a décima temporada de Reis, A Decadência.

