Assista à partida entre RB Bragantino e Santos com transmissão da RECORD neste domingo (3) Público acompanha o jogo também pelas plataformas digitais do R7.com e PlayPlus, a partir das 17h45

Cola na Grade! RB Bragantino e Santos se enfrentam em jogo válido pela décima primeira rodada do Campeonato Paulista. A RECORD transmite a partida neste domingo (3), a partir das 17h45. O jogo será exibido ao vivo para todo o país, menos para o Rio de Janeiro.

No entanto, o público, incluindo os cariocas, ainda pode acompanhar uma narração imperdível nas plataformas digitais PlayPlus e R7.com. O Pré-Jogão começa 30 minutos antes de a bola rolar em campo e, logo depois do apito final do árbitro, tem Pós-Jogão!

Na televisão, o torcedor vai ter a narração de Lucas Pereira e a apresentação de Bruno Laurence. A dupla Walter Casagrande e Sálvio Spinola fazem os melhores comentários. Janice de Castro, Bruno Piccinato e Márcio Canuto estarão no gramado como repórteres, mostrando todos os detalhes da bola e a emoção das arquibancadas.

Já no digital, estão convocados Sílvio Luiz, Bola e Carioca, para uma transmissão bem-humorada. Para o Pré e Pós-Jogão, foram escalados Zé Luiz, que comanda as exibições, e Cosme Rímoli, que vai analisar e comentar a partida.

Fique ligado no Paulistão 2024! Assista RB Bragantino e Santos neste domingo (3), a partir das 17h45, na tela RECORD.