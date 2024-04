Alunos voltam para casa sem aulas por causa de mau cheiro em escola da Grande SP Eles também denunciam buraco no teto e um muro que desabou

Pais e alunos reclamam da estrutura precária da escola estadual Pedro Paulo de Aguiar, em Francisco Morato (SP. Eles já encontraram buraco no teto causado pela infestação de pombos no local e também já tiveram que voltar para casa sem aulas por causa do mau cheiro.