Comerciantes denunciam alagamentos e infiltrações no Mercadão de SP

O Mercadão é um dos cartões postais de São Paulo e atrai diariamente, turistas de todo o país e até de muitos lugares do mundo. Mas os comerciantes estão insatisfeitos com uma série de problemas no local, que está sendo reformado. Segundo eles, alagamentos nos corredores e boxes, infiltrações nas paredes, manchas de mofo, iluminação precária tem atrapalhado o dia-dia de quem trabalha e visita o local.