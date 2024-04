Passageiros e ambulantes denunciam violência de seguranças da CPTM, em SP

Alto contraste

Seguranças da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) foram flagrados imobilizando um homem e o agredindo com socos e pontapés, em uma estação de trem. Ovídeo foi gravado por outros passageiros que presenciaram a cena. Em outro flagrante, um grupo de mulheres também foi abordado com truculência por agentes dentro de um vagão. Uma das vítimas teve até as tranças do cabelo arrancadas durante a briga.