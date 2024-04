Alto contraste

Um telespectador do Balanço Geral Manhã flagrou um ladrão roubando uma mulher na região do terminal rodoviário do Tietê, na zona norte de São Paulo. Segundo ele, que passa na região diariamente, os ladrões da “gangue da bike” sempre cometem roubos na avenida Cruzeiro do Sul.