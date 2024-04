Exclusivo: médica e empresário são presos suspeitos de liderar organização criminosa Dermatologista seria a principal operadora financeira do grupo que construiu um império de pelo menos R$ 50 milhões

Permanece preso em São Paulo o casal que ostentava uma vida de luxo nas redes sociais, mas que fazia parte de uma grande organização criminosa. Médica e empresário foram presos enquanto faziam um curso. A dermatologista seria a principal operadora financeira do grupo criminoso que construiu um império de pelo menos R$ 50 milhões. Rene Umbuzeiro é apontado pela Polícia Federal da Bahia como o cabeça da organização criminosa. Dono de fazendas com milhares de hectares, se apresentava como fazendeiro, dizia que trabalhava com cabeças de gado, cabras e leite. Mas, na verdade, a Polícia Federal descobriu que nestas terras era cultivada a maconha. O transporte da mercadoria acontecia pelas rodovias, de caminhão. E foi durante uma blitz em 2019 que foram encontrados 900 quilos da droga embaixo de toneladas de banana.