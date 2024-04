Filho de Eleandro Passaia rouba a cena nos estúdios da RECORD

Alto contraste

Bruno Passaia roubando a cena no intervalo do Balanço Geral Manhã Bruno Passaia roubando a cena no intervalo do Balanço Geral Manhã (Reprodução/Instagram)

Quem disse que nove meses é cedo demais para começar a fazer sucesso? O pequeno Bruno, filho do apresentador Eleandro Passaia, do Balanço Geral Manhã, provou que talento e fofura não têm idade durante sua visita aos estúdios da RECORD.

Com um sorriso que derrete corações, Bruno encantou todo mundo e se destacou durante os intervalos do programa. A criança não apenas acompanhou o pai nos bastidores, mas também roubou a cena, ganhando a atenção dos colegas da emissora.

Edu Ribeiro, no comando do Fala Brasil, e Ticiane do Pinheiro, apresentadora do Hoje em Dia, não resistiram a tanta fofura e posaram ao lado da criança nas redes sociais.

Bruno Passaia faz sucesso entre os apresentadores da RECORD Bruno Passaia faz sucesso entre os apresentadores da RECORD (Reprodução/Instagram)

Em um vídeo publicado por Passaia, Mariana Godoy, apresentadora do Fala Brasil, apareceu segurando o pequeno no colo enquanto ele dormia e brincou: "Shiu! A mãe já entrou no carro, a desavisada, e o pai está com celular na mão. Tchau!".

Mariana Godoy querendo 'roubar' o pequeno Bruno Mariana Godoy querendo 'roubar' o pequeno Bruno (Reprodução/Instagram)

A âncora saiu levando o menino pelo estacionamento dando risadas. "Volta aqui", disse Passaia entrando na brincadeira. Sem dúvidas, o pequeno Bruno mostrou que talento e carisma estão no DNA dessa família que encanta as telinhas todos os dias.

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.