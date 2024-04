Balanço Geral Manhã |Do R7

"Foi horrível", diz mulher após ser agredida com socos e chutes pelo ex-companheiro O homem foi denunciado e preso, mas acabou solto logo em seguida; entenda o caso

Câmera no apartamento flagrou a ação violenta Câmera no apartamento flagrou a ação violenta (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral Manhã trouxe detalhes do caso de uma mulher, de 25 anos, que denunciou o ex-companheiro por agressão, em Franco da Rocha, São Paulo.

As imagens internas da casa flagraram cenas de muita violência. No vídeo, o homem apareceu agredindo covardemente a mulher com diversos socos.

A vítima preferiu não se identificar. Seis dias após as agressões, ela ainda tinha marcas por todo o corpo, com ferimentos nas pernas, braços e rosto. A causa da violência foi a cobrança por uma suposta traição.

"Descobri que ele estava se envolvendo com outra pessoa, dessa vez com uma colega de trabalho, e fui questioná-lo. Fui falar para ele que me deve respeito, que não existe isso dentro de um casamento", lamentou a vítima.

Segundo a vítima, a discussão iniciou-se no banheiro e seguiu até a sala. Ele a agredia com socos e chutes e, em determinado momento, o agressor largou a vítima e foi até a cozinha. O suspeito pegou uma faca. Porém, no mesmo momento, a mãe da mulher chegou, arrombou a porta e entrou. O rapaz largou a faca e bateu nela também.

Em seguida, o suspeito foi até a sacada e pulou para o andar de baixo. Ele conseguiu escapar do prédio, mas não demorou muito para ser capturado pela polícia. No entanto, mesmo apresentando provas, o agressor foi detido e solto em seguida.

A vítima explicou que já tinha passado por outras agressões, mas teve medo e vergonha de denunciar. "Foi horrível, é péssimo de lembrar. É doloroso saber que pude aceitar tudo isso. Eu tinha medo dele me machucar, me matar ou de sumir com a bebê", desabafou a vítima.

A jovem passou por exame de corpo de delito e registrou o Boletim de Ocorrência. O casal estava junto há 3 anos. Agora, a mulher está traumatizada e com medo de que algo pior possa acontecer. Ela resolveu deixar o apartamento e foi para um lugar seguro com as filhas.

Assista ao vídeo completo:

O Balanço Geral Manhã vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 5h, na tela da RECORD.

