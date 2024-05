Lombardi relembra entrevista com Faustão e celebra recuperação do colega Internautas repararam no bigode do Lombi, que se tornou uma marca registrada do jornalista; confira!

Renato Lombardi abre seus arquivos e relembra entrevista com Faustão (Reprodução/Instagram)

Companheiro de Reinaldo Gottino no Balanço Geral, Renato Lombardi compartilhou em suas redes sociais um vídeo com Fausto Silva na época em que trabalhavam juntos. Lombi fez a publicação após o colega aparecer em uma gravação que bombou na internet, no aniversário do seu filho mais novo, João Silva.

“Vi o vídeo do Fausto no aniversário do filho e fiquei feliz com a aparência dele e com o avanço da recuperação”, escreveu Lombardi na publicação.

Nos comentários da postagem, os seguidores adoraram a lembrança compartilhada pelo jornalista. Os fãs também destacaram a marca registrada do Lombi: o bigode.

“Lombardi e seu bigode inseparável. Está fazendo falta nas tardes do Balanço Geral”, escreveu uma internauta. Outra seguidora também destacou o estilo do jornalista e comentou: “Lombi sempre com o bigode, que é um charme”.

Veja a publicação:

O Balanço Geral vai ao ar de segunda a sexta, às 11h50; e aos sábados, às 13h, na RECORD.