Telespectadores reagem após mulher dizer que saía com pretendentes para comer de graça: "Gata e cheia de fome"

O Balanço Geral trouxe mais detalhes sobre o golpe do brinquedo, que transformou o sonho do pequeno Victor em um pesadelo. Prestes a completar 10 anos, o garoto pediu uma festa temática e um campo inflável de futebol de sabão para sua mãe, Vanessa Cristina. A mulher, então, buscou por uma empresa para alugar o brinquedo. No entanto, após realizar o pagamento, seu contato foi bloqueado pela instituição; entenda o que aconteceu