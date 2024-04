18 pessoas morreram afogadas desde o começo do ano nas praias de São Paulo O número é o mesmo de todo o mês de janeiro de 2023

Ao menos 18 pessoas morreram afogadas no litoral de São Paulo no começo deste ano. O número é o mesmo de todo o mês de janeiro de 2023. Imagens registradas pelos socorristas mostram o trabalho de resgate de vítimas, principalmente em Guarujá e Ubatuba, praias com os maiores índices de acidentes.