Achamos em São Paulo: Conheça a padaria mais antiga do Brasil, cujo carro-chefe é a coxinha de creme Ela foi fundada em 1872 e tem vários pratos tradicionais, como o bauru com churrasco e pão na chapa com requeijão

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

A equipe do Balanço Geral Manhã foi conhecer a padaria mais antiga do Brasil, localizada no centro de São Paulo. Fundado em 1872, o estabelecimento tem vários pratos tradicionais que fazem parte da história do lugar e da cidade. O carro-chefe é a coxinha de creme, mas tem também o bauru com churrasco, pão na chapa com requeijão e canja.