Advogado é morto na frente da sede da OAB no Rio de Janeiro Uma câmera de segurança registrou o momento do crime

Um advogado foi morto na frente da sede da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) no Rio de Janeiro. Uma câmera de segurança registrou o momento do crime.