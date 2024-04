Alexandre Nardoni deixa a prisão de Tremembé para "saidinha temporária" Ele cumpre pena de 30 anos pelo assassinato da filha, mas está no semiaberto desde 2019

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Alexandre Nardoni deixou a prisão de Tremembé, no interior paulista, na manhã de hoje (14), para uma “saidinha temporária”. Essa saidinha vai ser menor para ele do que para outros presos, porque ele foi autorizado a deixar a penitenciária recentemente para ir ao enterro da mãe. Nardoni terá apenas cinco dias. Ele cumpre pena de 30 anos pelo assassinato da filha, mas está no semiaberto desde 2019. A progressão de pena dá direito ao trabalho fora e a cinco saídas temporárias por ano.